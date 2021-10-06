Одесситы вспоминают убитого редактора: у Бориса Деревянко день рождения

Сегодня застреленному в 1997 году Борису Деревянко исполнилось бы 83 года. Известный одессит Евгений Голубовский поделился своими воспоминаниями о главном редакторе «Вечерней Одессы»

«Одесская Жизнь» приводит фрагменты из поста Евгения Голубовского на его странице в Facebook.

Деревянко был редактором от Бога

Борис был редактором от Бога. Он многому научился у своих редакторов – Э.Григорьянца, И.Лисаковского, у ответсекретарей – З.Могилевского, В.Брудного.

Он научился высоко ставить планку — газета должна быть читаемой, обсуждаемой, газета должна быть неудобной власти…

Часто, почти всегда Борис Деревянко шел против волны. И как редактор, и как депутат, и как личность.

Деревянко помог многим одесситам

Многие вспоминают, что у Деревянко был трудный характер. Это так. Но главное для него была работа, и во имя работы он мог «обуздывать» себя, поддерживать других

Если бы я попытался вспомнить всех людей, о ком я знаю, кому он помогал, нужно было бы писать книгу. Только одного назову – легендарного капитана «Одессы» Вадима Никитина, которого просто уничтожало начальство пароходства. И посадить были готовы. Из зависти. А ведь именно «Вечерка» добилась, что Вадим .Никитин вновь поднялся на капитанский мостик.

Борис Деревянко был неутомимый читатель и работник

Для многих Деревянко – это страстный любитель футбола, для людей политики – убежденный сторонник децентрализации власти, для меня –неутомимый читатель книг. Есть такое понятие – человек, сделавший сам себя. Это про Деревянко. Но его сделали и книги.

И неутомимый работник. Приходил в редакцию утром и работал до позднего вечера. Я жил рядом, в соседнем доме, вечером выходишь, поднимаешь глаза, единственный кабинет, где горел допоздна свет — первые окна на восьмом этаже.

Убийство Деревянко потрясло Одессу

Преступление, которое потрясло , как часто у нас бывает, не раскрыто, посадили киллера, хоть многие сомневались что того, кто стрелял. А заказчиков так и не нашли. Или не искали.

Помню каждый вечер в приемной Деревянко очередь моряков к нему на прием. Он занимался расследованием разворовывания ЧМП. Возможно, думаю я и сегодня, это последнее расследование и послужило причиной его гибели.

Борис Деревянко, главный редактор газеты «Вечерняя Одесса», был застрелен утром 11 августа 1997 года по дороге из дома на работу. По многим признакам убийство было заказным. Но о возможных заказчиках преступления так и не появилось информации. Предполагаемый исполнитель — Александр Глек, был задержан и приговорен к пожизненному заключению. Через 15 лет он вышел на свободу. Убийство до сих пор не раскрыто.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в день 80-летнего юбилея первого редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко, на площади его имени установили еще один памятный знак и открыли новый Музей.

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