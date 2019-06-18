Одесситы все лето смогут летать в Вильнюс

“Международные авиалинии Украины” возобновили прямые рейсы из Одессы в Вильнюс (Литва) . Об этом сообщает пресс-служба Одесского международного аэропорта.

Перелеты будут совершаться с июня по сентябрь трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам – из Одессы; по средам, пятницам и воскресеньям – из Вильнюса.

Время перелета составляет примерно два часа. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 1 188 грн. Заказ билетов можно делать как на сайте “МАУ”, так и в кассах двух аэропортов.

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