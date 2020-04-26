Одесситы в карантин и шторм купались в море и нежились на пляже (фото)

На пляжах Одессы в эти выходные был аншлаг.

Ни карантин, ни сильный, а местами штормовой, ветер и предупреждение о “желтом” уровне опасности не разогнали отдыхающих по домам в субботу 25 апреля.

При этом люди не просто гуляли сами, группами или с питомцами, занимались спортом и читали на свежем воздухе.

Некоторые еще принимали солнечные ванны, лежа на песке, и загорали, обнажившись до пояса.

А кое-кто плескался в морских волнах, хотя и было достаточно прохладно.

К слову, отметим, что на воскресенье, 26 апреля, синоптики в Одессе также передали ухудшение погоды и штормовое предупреждение.

Днем, согласно прогнозам, возможны шквальные порывы северо-западного ветра до 15-24 м/с.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура днем ​​составит 16-18 °С.

Фото: Odessa online

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