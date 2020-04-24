“Желтый” уровень опасности: 25 апреля Одесский регион может накрыть ураган

Человечество болело всегда. Тяжелые эпидемии сотрясали нас на протяжении всей истории. Но современные люди, убаюканные благами цивилизации, считают, что почти победили болезни, и темные века с чумой, оспой и холерой остались позади.

На это эпидемиологи вспоминают: в 1520 году Эрнандо Кортес привез ацтекам не только христианство, но и семь заболеваний: корь, оспу, чуму, холеру, тиф и прочее. Именно они, а не конкистадоры в течение пяти лет убили 95% индейцев, закончив, тем самым, цивилизацию ацтеков.

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