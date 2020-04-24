“Желтый” уровень опасности: 25 апреля Одесский регион может накрыть ураган

Шквальный ветер ожидается в Одессе и регионе в субботу 25 апреля.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.
Объявлено штормовое предупреждение с I уровнем опасности – «желтым».
В КП «Горзелентрест» просят не стоять в случае шторма под линиями электропередач.
Также, если прогнозы синоптиков сбудутся, советуют не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Кроме того, напоминают, что находиться рядом с деревьями, рекламными бордами и конструкциями, которые держатся некрепко, опасно.
Фото из открытых источников