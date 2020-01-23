Десятки поврежденных растений: в одесском парке «Юность» уничтожают зеленые насаждения (фото)

«Вредители» появились еще осенью прошлого года, а сейчас снова активизировались. Местные жители связывают это с грядущей застройкой парка.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на месте.

Справа от улицы Литературной находится зеленая зона. Она условно продолжает территорию парка «Юность». Местные жители, которые недавно протестовали против возможной застройки, что эта зеленая зона – непризнанная одесскими чиновниками часть парка.

Общественная организация «Инициатива горожан» уже более трех лет следит за состоянием данной зеленой зоны. Ее глава Дмитрий Демчук на прошедшей акции отметил, что тот непризнанный участок хотят застроить. И вырубка деревьев, вероятнее всего, связна именно с этим.

По информации эко-активиста Владислава Балинского, неизвестные постепенно удаляют кустарник и деревья диаметром до 20 см с осени прошлого года. В ОО «Зеленый лист» насчитали уже десятки поврежденных деревьев.

«Деревьям большего диаметра наносятся механические повреждения в виде надпилов по окружности и отверстий. Местные жители утверждают, что подобные “работы” активизировались с осени прошлого года и производятся по ночам ручными пилами(бесшумно)», – написал активист на своей странцие в Facebook.

Снесенный активистами забор в другом конце парка пока не восстановили и на месте там никого нет.

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