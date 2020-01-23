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Новости Одессы и Одесской области

Десятки поврежденных растений: в одесском парке «Юность» уничтожают зеленые насаждения (фото)

Десятки поврежденных растений: в одесском парке «Юность» уничтожают зеленые насаждения (фото)

«Вредители» появились еще осенью прошлого года, а сейчас снова активизировались. Местные жители связывают это с грядущей застройкой парка.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на месте.

Справа от улицы Литературной находится зеленая зона. Она условно продолжает территорию парка «Юность». Местные жители, которые недавно протестовали против возможной застройки, что эта зеленая зона – непризнанная одесскими чиновниками часть парка.

 

Общественная организация «Инициатива горожан» уже более трех лет следит за состоянием данной зеленой зоны. Ее глава Дмитрий Демчук на прошедшей акции отметил, что тот непризнанный участок хотят застроить. И вырубка деревьев, вероятнее всего, связна именно с этим.

Зеленая зона - место предполагаемой застройки

Зеленая зона – место предполагаемой застройки

По информации эко-активиста Владислава Балинского, неизвестные постепенно удаляют кустарник и деревья диаметром до 20 см с осени прошлого года. В ОО «Зеленый лист» насчитали уже десятки поврежденных деревьев.

Надрезы на деревьях - вскоре они погибнут и станут аварийными

Надрезы на деревьях – вскоре они погибнут и станут аварийными

«Деревьям большего диаметра наносятся механические повреждения в виде надпилов по окружности и отверстий. Местные жители утверждают, что подобные “работы” активизировались с осени прошлого года и производятся по ночам ручными пилами(бесшумно)», – написал активист на своей странцие в Facebook.

Уничтоженные вандалами деревья

Уничтоженные вандалами деревья

Снесенный активистами забор в другом конце парка пока не восстановили и на месте там никого нет.

Забор на место пока не вернули

Забор на место пока не вернули

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Артем Виноградов
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