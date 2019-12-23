Одесситы устроили митинг, требуя прекратить стройку рядом со спорткомплексом

Близ спорткомплекса олимпийского резерва “Олимпиец” в Одессе в понедельник, 23 декабря, было неспокойно. Там устроили митинг горожане: спортсмены, их родители, активисты, а также местные жители.

Об этом сообщает metronom.news.

Люди просят остановить строительство высотки рядом со спортивным сооружением.

По словам участников митинга, дом строят с нарушениями, вбивая сваи буквально в метре от манежа “Олимпийца”.

У спорткомплекса уже начала сыпаться штукатурка. Одесситы обеспокоены тем, что если так пойдет и дальше, фасад может покрыться трещинами, а там и до полного разрушения недалеко.

Только недавно “Олимпийцу”, который уже давно на ладан дышит, дали надежду на возрождение. Правительство выделило субвенцию в 100 миллионов гривен на его капитальный ремонт – впервые за 40 лет. Теперь судьба сооружения оказалась под угрозой, считают горожане. С таким успехом, по их мнению, спорткомплекс до реконструкции может не дотянуть.

Участники митинга просят проверить законность строительства. Первым делом, направили запрос в горуправление архитектуры, но пока не дождались оттуда ответа. Также одесситы обратились с просьбой повлиять на застройщика к губернатору, в облсовет и прокуратуру.

Фото: metronom.news

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