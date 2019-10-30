Одесситы собрали “супер-шрека” и отправляются на гонки в джунглях

Олег Тригуба и Роман Горбаченко собрались поучаствовать в соревнованиях Rainforest Challenge Grand Final, которые с 28 ноября по 10 декабря состоятся в Малайзии.

Об этом пишет dumskaya.net.

Там ребятам придется разъезжать на скорости по джунглям. Что-то вроде “Формулы-1”.

Для этого одесситы построили гоночный багги. Внедорожник собирали по деталям, чтобы довести все до ума, ушло несколько лет. Причем кое-какие части конструкции сами же и разработали, а потом воссоздали по чертежам.

В итоге получилась сверхпрочная машина повышенной проходимости. Такой не страшно любое бездорожье. Чего только стоит название “Шрек”, которое присвоили ей умельцы.

Фото: dumskaya.net