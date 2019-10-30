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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы собрали “супер-шрека” и отправляются на гонки в джунглях

Одесситы собрали “супер-шрека” и отправляются на гонки в джунглях

Олег Тригуба и Роман Горбаченко собрались поучаствовать в соревнованиях Rainforest Challenge Grand Final, которые с 28 ноября по 10 декабря состоятся в Малайзии.

Об этом пишет dumskaya.net.

Там ребятам придется разъезжать на скорости по джунглям. Что-то вроде “Формулы-1”.

Авто не страшны ни ямы, ни ухабы, ни даже опасная трясина

Авто не страшны ни ямы, ни ухабы, ни даже опасная трясина

Для этого одесситы построили гоночный багги. Внедорожник собирали по деталям, чтобы довести все до ума, ушло несколько лет. Причем кое-какие части конструкции сами же и разработали, а потом воссоздали по чертежам.

В итоге получилась сверхпрочная машина повышенной проходимости. Такой не страшно любое бездорожье. Чего только стоит название “Шрек”, которое присвоили ей умельцы.

Фото: dumskaya.net

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