Одесситы проводили уволенного главкома ВМС Украины

Десятки одесситов устроили акцию в честь адмирала Игоря Воронченко. Его проводили с должности главкома Военно-морских сил Украины.
Ему вручили шары с морской символикой и цветы, пишет «Думская».
Адмирал заявил, что его назначили на новую должность, не уточнив, на какую именно.
«Думаю, командование приняло правильное решение относительно назначения меня на другую должность. На новой должности я больше сделаю, чтобы наши ВМС намного быстрее обрели морской потенциал. Враг не спит», – сказал Воронченко.
Напомним, вместо адмирала Игоря Воронченко главкомом ВМС стал контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Фото: Думская