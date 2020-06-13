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Одесситы проводили уволенного главкома ВМС Украины

Одесситы проводили уволенного главкома ВМС Украины

Десятки одесситов устроили акцию в честь адмирала Игоря Воронченко. Его проводили с должности главкома Военно-морских сил Украины.

Ему вручили шары с морской символикой и цветы, пишет «Думская».

Адмирал заявил, что его назначили на новую должность, не уточнив, на какую именно.

«Думаю, командование приняло правильное решение относительно назначения меня на другую должность. На новой должности я больше сделаю, чтобы наши ВМС намного быстрее обрели морской потенциал. Враг не спит», – сказал Воронченко.

Напомним, вместо адмирала Игоря Воронченко главкомом ВМС стал контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Фото: Думская

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