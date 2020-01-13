Одесситы протестовали против строительства высотки на Таирова

Строительная компания “Пространство” планирует построить на улице Тульской два многоэтажных дома. Жители близлежащих домов в воскресенье вышли на акцию протеста против застройки, передает “7 канал”.

Территорию, где собираются строить две 16-этажки, обнесли забором, а на сайте “Пространства” уже можно можно приобретать квадратные метры в будущих высотках. Однокомнатную квартиру в жилом комплексе предлагают за сумму от 482 тыс. грн, двухкомнатную – от 839 тыс. грн, трехкомнатную – от 1,54 млн грн. Здание планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

Однако местные жители выступают против застройки по ряду причин:

высотки планируют возвести слишком близко к частному сектору и соседним многоэтажкам;

дорога, инфраструктура, коммуникации не выдержат такой большой нагрузки;

застройщик планирует вырубить деревья, которые мешают строительству;

неизвестно, каким образом будет выезжать строительная техника;

в этом месте лучше построить детский сад.

Активисты также собирают подписи против строительства, обращались в правоохранительные органы и к местным властям, однако пока безуспешно.

По информации УСИ, фирма-подрядчик связана с учредителями компании “Прогресс-строй” и бизнес-партнером мэра Одессы Владимиром Галантерником.

Компания “Пространство”, уже ведет несколько строек в Одессе – на 12-ой, 16-ой станциях Большого Фонтана, улицах Дмитрия Донского, Гераневой и Неделина.

Фото: УСИ, 7 канал

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