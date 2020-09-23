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Одесситы просят не уродовать мансардой памятник архитектуры на Дерибасовской

Одесситы просят не уродовать мансардой памятник архитектуры на Дерибасовской

В центре Одессы, на улице Дерибасовской, надстраивают мансарду на крыше памятника архитектуры 19 века.

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Об этом сказано в петиции, опубликованной сегодня в Едином центре обращений граждан мэрии города.

В этой связи одесситы просят власти принять соответствующие меры и остановить нахалстрой, допущенный юридическим лицом ОСМД «ДОМУМ Миами».

«Прошу принять меры относительно незаконной надстройки мансарды на крыше памятника архитектуры 19 века на улице Дерибасовской, 1», – пишет автор инициативы.

Отметим, что по указанному адресу в Одессе расположен доходный дом Илькевича, памятник архитектуры, построенный в 40-80-х годах позапрошлого века.

Фото: Единый центр обращений граждан

Напомним, ранее очередной нахалстрой в центре Одессы был замечен по улице Маяковского, 1.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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