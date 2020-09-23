Одесситы просят не уродовать мансардой памятник архитектуры на Дерибасовской

В центре Одессы, на улице Дерибасовской, надстраивают мансарду на крыше памятника архитектуры 19 века.
Об этом сказано в петиции, опубликованной сегодня в Едином центре обращений граждан мэрии города.
В этой связи одесситы просят власти принять соответствующие меры и остановить нахалстрой, допущенный юридическим лицом ОСМД «ДОМУМ Миами».
«Прошу принять меры относительно незаконной надстройки мансарды на крыше памятника архитектуры 19 века на улице Дерибасовской, 1», – пишет автор инициативы.
Отметим, что по указанному адресу в Одессе расположен доходный дом Илькевича, памятник архитектуры, построенный в 40-80-х годах позапрошлого века.
Фото: Единый центр обращений граждан
Напомним, ранее очередной нахалстрой в центре Одессы был замечен по улице Маяковского, 1.