Одесситы просят отремонтировать аварийный фасад здания школы

Там несколько лет назад обрушилась фасадная плитка. С тех пор состояние фасада только ухудшилось.

Об этом сообщается на сайте Единого центра обращений граждан Одессы.

На аварийную ситуацию в школе пожаловались родители учащихся там детей. Один из них и оставил в муниципалитете обращение.

Его автор говорит, что со времен обрушения в школе ни разу не было ремонта. Он от имени родительского комитета и школьников просит мэрию выделить средства на ремонт.

Фото: vi.ill.in.ua

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