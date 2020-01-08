Одесситы просят отремонтировать аварийный фасад здания школы

Речь идет о школе №17 на улице Махачкалинской.
Там несколько лет назад обрушилась фасадная плитка. С тех пор состояние фасада только ухудшилось.
Об этом сообщается на сайте Единого центра обращений граждан Одессы.
На аварийную ситуацию в школе пожаловались родители учащихся там детей. Один из них и оставил в муниципалитете обращение.
Его автор говорит, что со времен обрушения в школе ни разу не было ремонта. Он от имени родительского комитета и школьников просит мэрию выделить средства на ремонт.
Фото: vi.ill.in.ua
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