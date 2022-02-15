Одесситы поддержали обращение деятелей культуры и науки о мире в Украине

Писатели, художники, артисты, художники, ученые Украины обратились к мировым лидерам с призывом к миру. Среди подписавших обращение одесский пианист Алексей Ботвинов и главная приглашенная дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Оксана Лынив.
Мировых лидеров призвали сделать все от них зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. А Россию, в свою очередь, призвали немедленно отвести войска.
«Одесская Жизнь» публикует полный текст обращения и список подписавших его артистов, писателей, режиссеров, музыкантов, ученых и интеллектуалов.
Заявление представителей культурно-художественного и научного сообщества
Мы как представители культуры: писатели, художники, артисты, художники, ученые – обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру.
Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление русских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу.
Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно увести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так докажите это. Демократическая мера просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире – приоритет и для вас, и для нас.
Вся история Украины доказала, что мы миролюбивая страна, которая только расцветает, когда живет в мире с соседями.
Поймите, когда играет музыка, демонстрируется ли фильм, или свою картину рисует художник – грохот орудий не может подходить такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали в конце концов на своей любимой работе.
В ваших силах сделать это реальностью. Но действовать нужно немедленно.
Обращение подписали:
Алексей Ботвинов, пианист;
Оксана Лынив, дирижер;
Иван Марчук, художник;
Екатерина Павленко, певица;
Ирена Карпа, писательница;
Сергей Лозница, режиссер;
Сахра Карими, режиссер;
Ванда Адамик, продюсер;
Виталий Салий, актер;
Олег Сенцов, режиссер;
Ольга Плиска-Пасичник, певица;
Влад Троицкий, режиссер;
Андрей Бондаренко, певец;
Андрей Курков, писатель;
Людмила Монастырская, певица;
Александр Цимбалюк, певец;
Андрей Юркевич, дирижер;
Мирослав Вантух, хореограф;
Елена Филипьева, балерина;
Олег Тистол, художник;
Анатолий Криволап, художник;
Виктор Сидоренко, художник;
Сергей Михальчук, кинооператор;
Иванна Сахно, актриса;
Ирма Витовская, актриса;
Марина Эр Горбач, режиссер;
Наталья Ворожбит, режиссер;
Даниель Ольбрыхский, актер;
Наталья Пасечник, пианистка;
Неля Куковальская, музейщица;
Тарас Возняк, культуролог;
Сергей Жадан, писатель;
Сергей Плохий, историк;
Андрей Жолдак, режиссер;
Олег Скрипка, певец;
Мария Ефросинина, телеведущая;
Наталья Жижченко, певица.
Присоединиться к заявлению можно по форме: https://forms.gle/4SD7Wb2AU62wNXVA7
Ранее «Одесская Жизнь» публиковала обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу.
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