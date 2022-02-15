Одесситы поддержали обращение деятелей культуры и науки о мире в Украине

Писатели, художники, артисты, художники, ученые Украины обратились к мировым лидерам с призывом к миру. Среди подписавших обращение одесский пианист Алексей Ботвинов и главная приглашенная дирижер Одесского национального академического театра оперы и балета Оксана Лынив.

Мировых лидеров призвали сделать все от них зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. А Россию, в свою очередь, призвали немедленно отвести войска.

«Одесская Жизнь» публикует полный текст обращения и список подписавших его артистов, писателей, режиссеров, музыкантов, ученых и интеллектуалов.

Заявление представителей культурно-художественного и научного сообщества

Мы как представители культуры: писатели, художники, артисты, художники, ученые – обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру.

Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление русских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу.

Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно увести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так докажите это. Демократическая мера просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире – приоритет и для вас, и для нас.

Вся история Украины доказала, что мы миролюбивая страна, которая только расцветает, когда живет в мире с соседями.

Поймите, когда играет музыка, демонстрируется ли фильм, или свою картину рисует художник – грохот орудий не может подходить такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали в конце концов на своей любимой работе.

В ваших силах сделать это реальностью. Но действовать нужно немедленно.

Обращение подписали:

Алексей Ботвинов, пианист;

Оксана Лынив, дирижер;

Иван Марчук, художник;

Екатерина Павленко, певица;

Ирена Карпа, писательница;

Сергей Лозница, режиссер;

Сахра Карими, режиссер;

Ванда Адамик, продюсер;

Виталий Салий, актер;

Олег Сенцов, режиссер;

Ольга Плиска-Пасичник, певица;

Влад Троицкий, режиссер;

Андрей Бондаренко, певец;

Андрей Курков, писатель;

Людмила Монастырская, певица;

Александр Цимбалюк, певец;

Андрей Юркевич, дирижер;

Мирослав Вантух, хореограф;

Елена Филипьева, балерина;

Олег Тистол, художник;

Анатолий Криволап, художник;

Виктор Сидоренко, художник;

Сергей Михальчук, кинооператор;

Иванна Сахно, актриса;

Ирма Витовская, актриса;

Марина Эр Горбач, режиссер;

Наталья Ворожбит, режиссер;

Даниель Ольбрыхский, актер;

Наталья Пасечник, пианистка;

Неля Куковальская, музейщица;

Тарас Возняк, культуролог;

Сергей Жадан, писатель;

Сергей Плохий, историк;

Андрей Жолдак, режиссер;

Олег Скрипка, певец;

Мария Ефросинина, телеведущая;

Наталья Жижченко, певица.

Присоединиться к заявлению можно по форме: https://forms.gle/4SD7Wb2AU62wNXVA7

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу.

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