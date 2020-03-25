Одесситы начинают терять работу из-за карантина: кто и какое пособие получит в Центре занятости

Только официально оформленные сотрудники смогут получить свой полный оклад в Центре занятости из-за увольнения в связи с эпидемией коронавируса. А вот «нелегалы», которые лишаются работы, смогут получать чуть больше полутысячи гривен в месяц.

Об этом сообщила начальник отдела организации содействия трудоустройству Одесского областного центра занятости Татьяна Канава во время заседания комиссии по социальной защите и труду.

По её информации, в Одессе стало много безработных среди бывших нелегально трудоустроенных сотрудников. После увольнения эти люди не имеют ни на что права. И единственное, что могут получить в Центре занятости, – это 630 гривен в месяц. Если же из-за эпидемии уволили официально трудоустроенного сотрудника предприятия, то ему выплатят пособие в соответствии с окладом.

На данный момент в Одессе 200 человек подали заявление о безработице. На учете находится 1456 человек. А средний размер пособия – 5453 гривны.

Фото: Одесский горсовет

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