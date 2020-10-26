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Октябрь по-одесски: тыквенный вернисаж к счастливому Хэллоуину – фоторепортаж

Октябрь по-одесски: тыквенный вернисаж к счастливому Хэллоуину – фоторепортаж

В прошлом году наш («не наш») Хэллоуин хозяева многих одесских заведений «торопили»: первые тыквенные украшения («даем гарбуза по-одесски!») появились чуть ли не в сентябре. Ну а ближе к Хэллоуину на улицах города наблюдалось такое тыквенно-ужастиковое разнообразие, что успевай только фиксировать.

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В этом году никто особо не торопился. Более того, услышала разъяснение сотрудника одного из кафе в центре города: «В этом году не хеллоуинимся, и без того не год, а сплошной ужастик».

И все же ближе к Хэллоуину улицы города таки превратились в фотозону, где тыквы всех размеров и оттенков (вырезанные в виде ужасающей мордочки или просто так) напомнили о том, что в ночь с 31 октября на 1 ноября начинается «страшный праздник».

Рулит тут главная улица города, здесь каждый шаг – своя фотозона, рынки города тоже быстро подключились, и даже желают «счастливого Хэллоуина!». А почему бы и не пожелать? Ведь для чего страшилки устанавливают? Правильно, для того, чтобы испугать нечисть. И суть праздника – в этом, а не просто в соревновании, кто выставит самого жуткого «страшнючку». Изначальное название праздника – Вечер всех святых.

Многие магазины, кафе и другие заведения Одессы в этом году устроили свои хэллоуинские фотозоны не на улице, а внутри помещений.

Готовимся изгонять нечисть. Happy Halloween!

Фото автора и Сергея Кареева

Напомним, ранее «Одесская жизнь» решила узнать, что думают о Хэллоуине одесситы, а также рассказала, как можно подготовиться к празднику и куда в субботу, 31 октября.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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