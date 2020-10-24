Хэллоуин: отмечают ли его одесситы и как отпраздновать? (фото)

В последние годы Хэллоуин уже стал традиционным для нас праздником, хотя и не слишком массовым. Отмечают его в ночь с 31 октября на 1 ноября. К этому дню витрины магазинов, кафе, рестораны и офисы украшают тыквенными фонариками и прочей «страшной» атрибутикой. «Одесская жизнь» решила узнать, что думают о Хэллоуине одесситы.

Зинаида, 63 года:

– Большинство людей моего возраста настроены против Хэллоуина. Но я его поддерживаю.

Почему же нет? Пусть лучше будет у нас еще один веселый праздник, хоть и западный, чем очередные скандалы. И, кстати, в нашу жизнь проникают не только праздники. Мы пользуемся словами иностранного происхождения в быту, даже не замечая этого.

Ростислав, 27 лет:

– У каждого

человека есть выбор, что отмечать, а что нет. Я лично Хэллоуин никогда не праздновал, не участвовал в тематических мероприятиях, но я и не против него.

Ксения, 18 лет:

– Мне этот праздник нравится. Возможно, он у нас не так популярен, как, например, День святого Валентина, но он достаточно интересный и веселый.

Особенно забавно, когда целыми компаниями наряжаются в костюмы, маски и идут на вечеринку, куда-то в кафе или просто прогуливаются по городу. Это вызывает ощущение чего-то необычного.

Анатолий, 70 лет:

– Хэллоуин – это чужеродная для нас традиция. Мы выросли в другом государстве. Я отрицательно к нему отношусь. Считаю, что у нас полно своих

праздников, которые можно интересно отмечать. Если очень хочется какого-то карнавала, то почему бы не переодеваться во всяких духов, призраков и прочую нечисть на Ивана Купала?

Ирина, 33 года:

– У нас этот праздник в основном навязывают маркетологи. Это иностранный

обычай, чуждый нам. Я вот помню времена, когда еще никто у нас не слышал о Хэллоуне. Я тогда была маленькой и ездила октябре в деревню к дедушке и бабушке. Мы там тоже вырезали тыквы, украшали дом листиками, но эта традиция была связана с праздником сбора урожая.

Как подготовиться к празднику?

Уже традиционно к Хэллоуину в продаже появляются тематические товары. Сейчас практически в любом супермаркете, сувенирных лавках или в интернет-магазинах можно приобрести праздничную атрибутику:

маска – от 55 до 195 грн;

подвеска (ведьма, паутинка, скелет и прочее) – от 50 до 300 грн;

шляпа ведьмы – от 35 до 380 грн;

подсвечник в виде тыквы – от 25 до 300 грн.

Но если готовиться к Хэллоуину основательно, тот тут без костюма не обойтись. Цены на них в среднем от 500 до 1500 грн. Но можно взять напрокат. Стоимость такой услуги – от 150 грн в сутки. Самые популярные наряды – злые духи, зомби, скелеты, кровавые медсестры и дьяволицы.

Куда пойти?

В субботу, 31 октября, одесситам предлагают культурно отметить Хэллоуин. Можно нарядиться в костюм нечистой силы, нанести на лицо пугающий грим и отправиться в театр, на концерт или просто вырезать тыкву и принести ее в Горсад, где в 19:00 начнется «Ночь Тыкв»: «Ждем вас с вырезанными тыквами, в страшных костюмах и гриме. Это единственная ночь в году, когда вы будете плохим и страшным, а мы подарим вам призы и угостим конфетами за это, все по-честному и традиционно», – призывают организаторы.

Кроме того, в этот день в 18:00 в гостинице «Лондонской» запланирован концерт «Тайна Черного Рояля – призраки в старом отеле». Посетителей ждут «мистические истории и сюжеты, рассказанные на языке классики и музыки известнейших мюзиклов, мультфильмови кинохитов, по лабиринтам которых блуждают дружественные привидения, их неизменно сопровождает едва уловимый Дух Черного Рояля».

А на Одесской киностудии 31 ноября и 1 октября состоится костюмированный фестиваль Halloween. Организаторы обещают красочные костюмы, яркие образы, «ужастики», хореографические постановки, квесты, конкурсы и розыгрыши.

31 октября в 20:00 в театре им. Перуцкого начнется музыкальное рок-представление «Бiсов Кут». Одесситов приглашают «окунуться в таинственный мир оборотней, нимф и чугайстров».

Что покушать?

Специально к Хэллоуину кулинары выдумывают разнообразные рецепты – в сети множество вариантов. Один из них – фаршированная телятиной тыква. Для этого блюда понадобится:

тыква – 2 штуки;

рис – 1 стакан;

помидоры – 2 штуки;

лук репчатый – 2 штуки;

чеснок – 1 зубчик;

телятина – 300 грамм;

морковь – 2 штуки;

болгарский перец – 2 штуки;

оливковое или подсолнечное масло – 1 столовая ложка;

соль и черный перец по вкусу.

Тыква должна быть оранжевой и мясистой. Ее необходимо помыть, срезать крышечку и ложкой вынуть мякоть с семечками, посолить изнутри. Рис надо отварить до полуготовности и откинуть на сито, а отвар слить в отдельную емкость. Мясо следует нарезать кусочками, посолить, поперчить и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Лук, сладкий перец и морковь нарезаем соломкой, а затем пассируем и прибавляем к ним мелко нарезанные помидоры. Все это солим, перчим и перемешиваем. Наполняем тыкву начинкой, закрываем ее срезанной крышкой, обмазываем растительным маслом и отправляем в разогретую до 225 градусов духовку. Запекаем в течение часа. Готовую тыкву можно легко проткнуть зубочисткой.

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