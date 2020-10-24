Хэллоуин: отмечают ли его одесситы и как отпраздновать? (фото)

В последние годы Хэллоуин уже стал традиционным для нас праздником, хотя и не слишком массовым. Отмечают его в ночь с 31 октября на 1 ноября. К этому дню витрины магазинов, кафе, рестораны и офисы украшают тыквенными фонариками и прочей «страшной» атрибутикой. «Одесская жизнь» решила узнать, что думают о Хэллоуине одесситы.
Зинаида, 63 года:
– Большинство людей моего возраста настроены против Хэллоуина. Но я его поддерживаю.
Почему же нет? Пусть лучше будет у нас еще один веселый праздник, хоть и западный, чем очередные скандалы. И, кстати, в нашу жизнь проникают не только праздники. Мы пользуемся словами иностранного происхождения в быту, даже не замечая этого.
Ростислав, 27 лет:
человека есть выбор, что отмечать, а что нет. Я лично Хэллоуин никогда не праздновал, не участвовал в тематических мероприятиях, но я и не против него.
Ксения, 18 лет:
– Мне этот праздник нравится. Возможно, он у нас не так популярен, как, например, День святого Валентина, но он достаточно интересный и веселый.
Особенно забавно, когда целыми компаниями наряжаются в костюмы, маски и идут на вечеринку, куда-то в кафе или просто прогуливаются по городу. Это вызывает ощущение чего-то необычного.
Анатолий, 70 лет:
– Хэллоуин – это чужеродная для нас традиция. Мы выросли в другом государстве. Я отрицательно к нему отношусь. Считаю, что у нас полно своих
праздников, которые можно интересно отмечать. Если очень хочется какого-то карнавала, то почему бы не переодеваться во всяких духов, призраков и прочую нечисть на Ивана Купала?
Ирина, 33 года:
– У нас этот праздник в основном навязывают маркетологи. Это иностранный
обычай, чуждый нам. Я вот помню времена, когда еще никто у нас не слышал о Хэллоуне. Я тогда была маленькой и ездила октябре в деревню к дедушке и бабушке. Мы там тоже вырезали тыквы, украшали дом листиками, но эта традиция была связана с праздником сбора урожая.
Как подготовиться к празднику?
Уже традиционно к Хэллоуину в продаже появляются тематические товары. Сейчас практически в любом супермаркете, сувенирных лавках или в интернет-магазинах можно приобрести праздничную атрибутику:
- маска – от 55 до 195 грн;
- подвеска (ведьма, паутинка, скелет и прочее) – от 50 до 300 грн;
- шляпа ведьмы – от 35 до 380 грн;
- подсвечник в виде тыквы – от 25 до 300 грн.
Но если готовиться к Хэллоуину основательно, тот тут без костюма не обойтись. Цены на них в среднем от 500 до 1500 грн. Но можно взять напрокат. Стоимость такой услуги – от 150 грн в сутки. Самые популярные наряды – злые духи, зомби, скелеты, кровавые медсестры и дьяволицы.
Куда пойти?
В субботу, 31 октября, одесситам предлагают культурно отметить Хэллоуин. Можно нарядиться в костюм нечистой силы, нанести на лицо пугающий грим и отправиться в театр, на концерт или просто вырезать тыкву и принести ее в Горсад, где в 19:00 начнется «Ночь Тыкв»: «Ждем вас с вырезанными тыквами, в страшных костюмах и гриме. Это единственная ночь в году, когда вы будете плохим и страшным, а мы подарим вам призы и угостим конфетами за это, все по-честному и традиционно», – призывают организаторы.
Кроме того, в этот день в 18:00 в гостинице «Лондонской» запланирован концерт «Тайна Черного Рояля – призраки в старом отеле». Посетителей ждут «мистические истории и сюжеты, рассказанные на языке классики и музыки известнейших мюзиклов, мультфильмови кинохитов, по лабиринтам которых блуждают дружественные привидения, их неизменно сопровождает едва уловимый Дух Черного Рояля».
А на Одесской киностудии 31 ноября и 1 октября состоится костюмированный фестиваль Halloween. Организаторы обещают красочные костюмы, яркие образы, «ужастики», хореографические постановки, квесты, конкурсы и розыгрыши.
31 октября в 20:00 в театре им. Перуцкого начнется музыкальное рок-представление «Бiсов Кут». Одесситов приглашают «окунуться в таинственный мир оборотней, нимф и чугайстров».
Что покушать?
Специально к Хэллоуину кулинары выдумывают разнообразные рецепты – в сети множество вариантов. Один из них – фаршированная телятиной тыква. Для этого блюда понадобится:
- тыква – 2 штуки;
- рис – 1 стакан;
- помидоры – 2 штуки;
- лук репчатый – 2 штуки;
- чеснок – 1 зубчик;
- телятина – 300 грамм;
- морковь – 2 штуки;
- болгарский перец – 2 штуки;
- оливковое или подсолнечное масло – 1 столовая ложка;
- соль и черный перец по вкусу.
Тыква должна быть оранжевой и мясистой. Ее необходимо помыть, срезать крышечку и ложкой вынуть мякоть с семечками, посолить изнутри. Рис надо отварить до полуготовности и откинуть на сито, а отвар слить в отдельную емкость. Мясо следует нарезать кусочками, посолить, поперчить и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Лук, сладкий перец и морковь нарезаем соломкой, а затем пассируем и прибавляем к ним мелко нарезанные помидоры. Все это солим, перчим и перемешиваем. Наполняем тыкву начинкой, закрываем ее срезанной крышкой, обмазываем растительным маслом и отправляем в разогретую до 225 градусов духовку. Запекаем в течение часа. Готовую тыкву можно легко проткнуть зубочисткой.
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