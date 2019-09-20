Одесситы бьют тревогу: под угрозой – историческое здание в центре

Рискует быть разрушенным Доходный дом Шполянского, расположенный на улице Пушкинской, 34.

Его судьбой обеспокоились местные жители, так как это историческое здание, являющееся памятником архитектуры.

Об угрозе разрушения горожане сообщили в Единый центр обращения граждан.

Авторы рассказали, что в доме давно начал обваливаться фасад. Так, первые тревожные звоночки появились еще полгода назад, и уже тогда местные жители рассказали об этом коммунальщикам.

Впрочем, на жалобы так никто и не отреагировал, а здание тем временем продолжает разрушаться. Между тем, гипсовая лепнина уже в плачевном состоянии и вот-вот упадет.

Справка

Доходный дом Шполянского построили в конце ХІХ века. Над проектом трудился знаменитый русский архитектор Александр Бернардацци. В послевоенное время там размещалось областное отделение РАТАУ (телеграфное агентство УССР) и газетно-журнальная экспедиция.

Фото: Единый центр обращения граждан