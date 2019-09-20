fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Одесситы бьют тревогу: под угрозой – историческое здание в центре

Одесситы бьют тревогу: под угрозой – историческое здание в центре

Рискует быть разрушенным Доходный дом Шполянского, расположенный на улице Пушкинской, 34.
Его судьбой обеспокоились местные жители, так как это историческое здание, являющееся памятником архитектуры.

Об угрозе разрушения горожане сообщили в Единый центр обращения граждан.

Авторы рассказали, что в доме давно начал обваливаться фасад. Так, первые тревожные звоночки появились еще полгода назад, и уже тогда местные жители рассказали об этом коммунальщикам.

Впрочем, на жалобы так никто и не отреагировал, а здание тем временем продолжает разрушаться. Между тем, гипсовая лепнина уже в плачевном состоянии и вот-вот упадет.

Справка

Доходный дом Шполянского построили в конце ХІХ века. Над проектом трудился знаменитый русский архитектор Александр Бернардацци. В послевоенное время там размещалось областное отделение РАТАУ (телеграфное агентство УССР) и газетно-журнальная экспедиция.

Фото: Единый центр обращения граждан

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить