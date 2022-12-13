Одесситов просят не открывать подозрительные электронные письма – почему?

Если загрузить файл из письма, то проникает вредоносная программа, цель которой – сбор данных о компьютере, создание и эксфильтрация снимков экрана.

Оккупанты рассылают в Украине электронные письма под видом инструкции, как распознать дроны-камикадзе Shahed-136. Такие письма содержат в себе файл, в котором находится RAR-архив «shahed-136.rar» с PPSX-документом «shahed.ppsx».

В мэрии настоятельно просят одесситов не открывать подозрительные письма и ничего не загружать. В противном случае на устройство попадет файл «WibuCm32.dll». Он классифицируется как вредоносная программа, цель которой – сбор данных о компьютере, создание и эксфильтрация снимков экрана.