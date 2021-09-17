Афиша бесплатных событий Одессы 18-19 сентября

Афіша безкоштовних подій Одеси 10-12 вересня Вересень – час м’якого тепла, комфорту та насолоди. На вулиці ще достатньо тепло, щоб проводити на відкритих майданчиках багатогодинні події. Отже не пропустіть в ці дні великі опен-ейр концерти за участю великих скрипалів та балетних танцорів. У неділю цілий день біля Потьомкінських сходах пройде свято спорту. Ну а тих, хто любить затишок, запрошуємо на відкриття художніх виставок та презентації книжок. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій міста 3-5 серпня Перші вихідні осені. Які вони будуть? Можливо, не такими теплими, як ми вже звикли. Але все одно веселими та цікавими, адеж культурних подій в вересні лише більшає.

Одеса відсвяткувала День міста, але культурні події залишаються незмінними. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 27-29 серпня Останні вихідні цього короткого літа. Ми вважаємо що їх треба зустріти ярко! Тільки подивіться на цю підбірку безкоштовних подій: тут і презентації книг, і відкриття виставок. Безліч музичних подій – від року до органної музики. А ще – два паради: прайд та рудих. Саме в ці дні Одеса починає святкування Дня Міста, яке триватиме до 5 вересня. Отже, куди, піти, що обрати, до кого долучитися і чим наповнювати власне життя – вирішувати тільки вам! ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 23-26 серпня Святкуємо 30 річчя Української Незалежності гучно та весело! На концертних майданчиках для одеситів виступатимуть НАОНІ, гурт Без Обмежень, ONUKA. А будуть ще морський парад, автопробіг, гучний салют. Тим же, хто не любить великі скупчення, пропонуємо завітати на лекції та презентації книг. Вам будет цікаво! Отже дивіться, плануйте, вибирайте те, що вам до вподоби. ПОДРОБНЕЕ