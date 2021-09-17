Афиша бесплатных событий Одессы 18-19 сентября

Бабине літо в Одесі. Тиха, неспішна пора. Саме в такому ритмі можна встигнути відвідати всі безкоштовні події які відбудуться цими вихідними.
Ну а якщо є час та натхнення на маленьку подорож – вас чекає місто Болград . Саме там у п’ятницю та неділю проходить друга едиція кіно етнофестивалю “ОКО”. Покази фільмів із 42 країн світу абсолютно безкоштовні, а на головній площі на вас чекає все саме смачне, що тільки можна знайти в Бессарабії.
Що: Фестиваль “ОКО”
Де: Болград
Коли: 17-18 вересня
Що: Ярмарок True&Local
Де: Le Silpo, Генуэзская, 24 б
Коли: 18-19 вересня, 11:0-18:00
Що: День міста Білгород-Дністровський
Де: Білгород Дністровський
Коли: 18-19 вересня
https://odessa-life.od.ua/news/akkerman-prazdnuet-den-goroda-i-priglashaet-v-gosti-programma
Що: Перший одеський СOFFEEshing FEST
Де: Парк Шевченка
Коли: 18 вересня, 13:00-19:00
Що: Концерт Жінка-весна
Де: Велика Арнаутська, 47, Музей Реріха
Коли: 18 вересня, 16:00
Що: Презентація книги Аліни Рос
Де: Троїцька 49/51, Бібліотека Грушевського
Коли: 19 вересня, 16:00