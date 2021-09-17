Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 18-19 сентября

Афиша бесплатных событий Одессы 18-19 сентября

Бабине літо в Одесі. Тиха, неспішна пора. Саме в такому ритмі можна встигнути відвідати всі безкоштовні події які відбудуться цими вихідними.

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Ну а якщо є час та натхнення на маленьку подорож – вас чекає місто Болград . Саме там у п’ятницю та неділю проходить друга едиція кіно етнофестивалю “ОКО”. Покази фільмів із 42 країн світу абсолютно безкоштовні, а на головній площі на вас чекає все саме смачне, що тільки можна знайти в Бессарабії.

 

Що: Фестиваль “ОКО”

Де: Болград

Коли: 17-18 вересня

https://fb.me/e/UQHYyxXr

 

Що: Ярмарок True&Local

Де: Le Silpo, Генуэзская, 24 б

Коли: 18-19 вересня, 11:0-18:00

https://fb.me/e/Or4Z7Upp

 

Що: День міста Білгород-Дністровський

Де: Білгород Дністровський

Коли: 18-19 вересня

https://odessa-life.od.ua/news/akkerman-prazdnuet-den-goroda-i-priglashaet-v-gosti-programma

 

Що: Перший одеський СOFFEEshing FEST

Де: Парк Шевченка

Коли: 18 вересня, 13:00-19:00

https://fb.me/e/1c0vfdQ4k

 

Що: Концерт Жінка-весна

Де: Велика Арнаутська, 47, Музей Реріха

Коли: 18 вересня, 16:00

https://fb.me/e/12x2l3Mty

 

Що: Презентація книги Аліни Рос

Де: Троїцька 49/51, Бібліотека Грушевського

Коли: 19 вересня, 16:00

https://fb.me/e/1U4tJQZ1m

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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