Одесситов приглашают бесплатно проверить зрение – когда и где?

Завтра, 28 сентября, и в четверг, 29 сентября, в Одессе проведут Дни глаукомы – исследование зрения для выявления глаукомы у людей в возрасте до 50 лет.

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», всех желающих одесситов в возрасте до 50 лет приглашают пройти бесплатное обследование зрения.

Исследование зрения на предмет выявления глаукомы будут проходить в консультативно-диагностическом центре (поликлинике) №6.

Адрес: г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 26а.

Время: с 9:00 до 17:00 часов.

Для удобства ведется предварительная запись по телефону: (048) 797-28-88.

Глаукома – одна из наиболее серьезных и распространенных болезней зрения, которая возникает из-за перепадов давления в глазу и угрожает пациенту частичной или полной потерей зрения. Предотвратить эту болезнь можно благодаря регулярным осмотрам у специалистов.

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