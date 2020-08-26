Спросите у доктора: симптомы, причины и профилактика светобоязни

Если у вас от яркого света вдруг стали болеть и слезиться глаза, причем подобные симптомы не кратковременны и не проходят сами, – скорее всего, это светобоязнь.

Отчего возникает и кому грозит это малоприятное состояние, а главное – как от него можно избавиться, рассказала врач-офтальмолог высшей категории Елена Парамончик.

О чем говорит дискомфорт в глазах

Светобоязнь (фотофобия) – это болезненная чувствительность глаз к свету, при которой попадание света в глаза вызывает у человека неприятные ощущения и заставляет сильно щуриться. В то же время, вопреки распространенному мнению, светобоязнь – это не отдельное заболевание, а чаще всего сигнал о наличии офтальмологической патологии, вирусной инфекции или неврологических проблем.

У здорового человека также возникает желание прищуриться или закрыть глаза при выходе из слабо освещенного помещения на яркое солнце – это нормальная реакция организма. Но если вы не смогли адаптироваться даже спустя несколько минут или дискомфорт в глазах вызывает не только солнце, но и умеренный свет домашней лампы или компьютерного монитора, можно заподозрить фотофобию.

Чувствительность к свету может появиться у пациентов любого возраста (больше ей подвержены люди со светлым цветом глаз), она бывает хронической и временной и чаще поражает оба глаза одновременно.

Тревожные симптомы

Характерными признаками светобоязни являются боль, резь и жжение в глазах, судорожное смыкание (спазмы) век, слезотечение, частое моргание, увеличение диаметра зрачков, желание прищуриться даже при неярком естественном или искусственном освещении. Глаза также могут покраснеть, а острота зрения – снизиться. Кроме того, для пациентов со светобоязнью характерен синдром сухого глаза, появление ярких вспышек, мушек или плавающих точек перед глазами.

Сопутствующими симптомами могут быть головная боль, головокружение, тошнота, рвота, одышка, давящее ощущение в груди, раздражительность, быстрая утомляемость, перепады настроения. В тяжелых случаях возможны повышение температуры тела и даже потеря сознания. В целом дополнительные симптомы зависят от основного заболевания, спровоцировавшего фотофобию.

Причины проблемы

Причины возникновения светобоязни разнообразны. В первую очередь это офтальмологические патологии (конъюнктивит, кератит, глаукома, воспаление радужной или сосудистой оболочки глаза, аномалии развития глазного яблока), ожоги и травмы глаза (например, попадание на роговицу инородного тела). Спровоцировать проблему могут и глазные капли, расширяющие зрачки, длительное напряжение зрения (регулярная работа в помещении со слабым освещением, слишком сухим воздухом, многочасовое пребывание за компьютером или чертежной доской), аллергия.

Вызвать фотобоязнь могут также вирусные и неврологические заболевания (грипп, корь, энцефалит, менингит, бешенство, мигрень, инсульт, депрессия, биполярное расстройство, панические атаки).

В отдельную группу риска можно выделить людей с альбинизмом, у которых врожденный недостаток красящего пигмента радужной оболочки, поэтому солнечные лучи вызывают дискомфорт.

Что делать?

Чтобы вылечить фотофобию, необходимо выявить и устранить ее причину, в чем вам поможет врач-офтальмолог. Иногда достаточно самых простых действий: регулярно увлажнять воздух в помещении, бороться с синдромом сухого глаза, делать перерывы во время работы за компьютером и зарядку для глаз, обязательно носить на солнце темные очки. Кстати, все вышеперечисленные меры актуальны и для профилактики возникновения фотофобии.

Но если причиной развития светобоязни стало определенное заболевание, необходимо начать с его лечения. Помимо офтальмологического осмотра и обследований, вам может понадобиться консультация невропатолога, инфекциониста или других узких специалистов, после чего будет назначена комплексная терапия.

Кинозвезда и свет

От светобоязни всю жизнь страдала звезда советского киноэкрана Любовь Орлова. Дома и на гастролях ее постоянными спутниками были очень плотные темные шторы, а регулярно выносить слепящие лучи софитов, по свидетельствам очевидцев, знаменитой актрисе позволяла лишь железная сила воли.

Ранее мы рассказывали о причинах и методах лечения недержания.