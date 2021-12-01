Одесситов приглашают бесплатно обследоваться на ВИЧ и гепатиты

1 декабря 2021 года — Всемирный день борьбы со СПИДом. В этой связи 1 и 2 декабря для одесситов будет организована акция по бесплатному тестированию на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С.

С 10:00 на Думской площади специалистами Одесского городского центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом при поддержке общественных организаций будет развернут пункт обследования населения на ВИЧ и вирусные гепатиты с помощью быстрых тестов. Все желающие смогут бесплатно и конфиденциально за 15 минут определить свой ВИЧ-статус.

1 декабря с 14:00 до 16:00 пункт тестирования на ВИЧ и гепатиты будет работать на Привокзальной площади.

2 декабря с 10:00 до 13:00 пройти тестирование на ВИЧ и гепатиты в мобильной амбулатории смогут жители Черноморки по адресу: проспект Свободы, 90.

Акция направлена на информирование широких слоев населения о важности регулярного обследования на ВИЧ, а также поддержку и борьбу со стигматизацией людей, живущих с ВИЧ.

В другие дни бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти при посещении своего семейного врача, а также во всех городских медучреждениях Одессы.