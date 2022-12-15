Одесситов предупредили об ухудшении погоды

15 декабря жителей Одессы и области, особенно водителей, призывают быть максимально осторожными и внимательными.

В патрульной полиции Одесской области обращают внимание водителей на ухудшение погодных условий 15 декабря 2022 года.

“Внимание, на дорогах Одесщины дождь. Поэтому водителям нужно быть максимально осторожными и бдительными. Неукоснительно соблюдайте ПДД, проверьте техническое состояние своего автомобиля прежде чем сесть за руль”, -сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня, по прогнозу синоптиков, в Одесской области будет пасмурно, днем осадки, преимущественно в виде дождя. На севере региона гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.