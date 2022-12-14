Какой будет погода в Одессе 15 декабря

В четверг, 15 декабря 2022 года в Одессе ожидаются умеренные осадки, порывы ветра, температура днем 3-5°С тепла.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

15 декабря в Одессе будет облачно. Ночью без существенных осадков. Утром и днем умеренные осадки.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 3-5°С тепла.

Погода в Одесской области

Облачно. Ночью небольшие осадки. Днем умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

На севере гололедица, гололедица.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, на севере 4-6° мороза, днем 1-6°С тепла, на юге до 10°С тепла.

На автодорогах области видимость при осадках 500-1000 м, на севере гололедица.