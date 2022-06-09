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Одесситов предупредили об опасности острых кишечных инфекций

Одесситов предупредили об опасности острых кишечных инфекций

Наступило лето, температура воздуха значительно поднялась, а вместе с ней и риск заразиться кишечной инфекцией.

Этой проблеме был посвящен сегодняшний брифинг в пресс-центре Одесского городского совета.

Светлана Лаврюкова, директор городской клинической инфекционной больницы:

«Традиционно во время летнего сезона отмечается рост кишечных инфекций. Пока такого роста мы не наблюдаем. В настоящее время в больнице находятся 25 пациентов с диагнозом ”острые кишечные инфекции”.

Возбудители кишечных инфекций, в том числе и холеры, попадают в организм через рот, с зараженной водой, пищей.

Начиная с 1 июня, все пациенты, поступающие в инфекционный стационар с диагнозом кишечных инфекций, обследуются на наличие возбудителя холеры.

Чтобы избежать заражения такого рода инфекцией, нужно соблюдать элементарные гигиенические правила — мытье рук, тщательное мытье овощей и фруктов проточной водой, термическая обработка продуктов, хранение еды в холодильнике».

Ранее сообщалось, что хотя заболеваемость коронавирусом сильно уменьшилась, эта болезнь не исчезла, и одесситы продолжают ею болеть.

Также «Одесская Жизнь» рассказывала, что 8 июня 2022 года в Одессе прошла медицинская акция: всех желающих бесплатно тестировали на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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