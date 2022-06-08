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Коронавирус в Одессе не исчез: болеют и старые и молодые

Количество одесситов, больных коронавирусом, значительно уменьшилось, но совсем не исчезла. На 8 июня 2022 года в Областной инфекционной больнице сейчас проходят лечение 24 человека.

Об этом сообщила Светлана Лаврюкова, директор городской клинической инфекционной больницы.

На брифинге она рассказала, что “Коронавирус не исчез, но количество пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, значительно уменьшилось”.

По словам медика, в больнице обычно находятся 35-40 человек с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

Молодые люди без хронических заболеваний болеют легче, пациенты с хроническими болезнями сердца, легких, сахарным диабетом болеют тяжело и достаточно длительно пребывают в стационаре.

На сегодняшний день в больнице 24 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 15 с подозрением.

Светлана Лаврюкова также отметила, что инфекционной больнице работает своя ПЦР-лаборатория и теперь медики сразу на месте узнают — ковид у пациента или другая респираторная инфекция».

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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