Одесситов предупредили о неработающих светофорах

В связи с этим временно отключили светофоры на нескольких перекрестках.

Об этом сообщает пресс-служба КП “СМЭП”.

Так, до 17.00 отключили оптические сигнальные конструкции на углу:

ул. Кордонной — ул. Корнюшина,

ул. Святослава Рихтера — ул. Корнюшина,

ул. Туристской — ул. Цветочной.

Горожан просят быть осторожными на этих участках дорог.

Фото: lh3.googleusercontent.com

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