Одесситов предупредили о неработающих светофорах

В центральном РЭС Одессы 5 февраля ремонтируют световые устройства.
В связи с этим временно отключили светофоры на нескольких перекрестках.
Об этом сообщает пресс-служба КП “СМЭП”.
Так, до 17.00 отключили оптические сигнальные конструкции на углу:
- ул. Кордонной — ул. Корнюшина,
- ул. Святослава Рихтера — ул. Корнюшина,
- ул. Туристской — ул. Цветочной.
Горожан просят быть осторожными на этих участках дорог.
Фото: lh3.googleusercontent.com
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