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Одесситов оставят без света 4 мая – кому не повезет?

Одесситов оставят без света 4 мая – кому не повезет?

Завтра, во вторник, 4 мая, в Одессе энергетики собираются на время оставить без электроснабжения 17 улиц в Приморском и Малиновском районах.

По сообщению компании «ДТЭК Одесские электросети», света не будет по таким адресам:

  1. Александра Кутузакия улица, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
  2. Градоначальницкая улица, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 22/7, 22/8, 18а, 22/1, 22/3, 26а, 26б, 32, 22/5, 22/6, 22/4;
  3. Каретный переулок, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 25;
  4. Колонтаевская улица, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
  5. Композитора Нищинского улица, 6, 8;
  6. Косвенная улица, 5, 10, 26, 28, 30, 32, 33, 26г, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42;
  7. Кузнечная улица, 2;
  8. Мастерская улица, 2;
  9. Мечникова улица, 38, 38/40, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 38, 40;
  10. Новосельского улица, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60;
  11. Пишоновская улица, 23, 27;
  12. Раскидайловская улица, 28, 30, 32, 34, 38;
  13. Староконный переулок, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
  14. Старопортофранковская улица, 57, 67, 69;
  15. Топольского улица, 4;
  16. Торговая улица, 43, 45, 49, 51;
  17. Ушинского улица, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17.

Время отключения света – с 09:00 до 19:00 часов.

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