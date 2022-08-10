Одесситов будут 2 дня тестировать на ВИЧ и гепатиты – когда и где?

10 и 12 августа 2022 года Одесский городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом вместе с благотворительной организацией «100 процентов жизни. Одесса» проведут для всех желающих очередное бесплатное тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С.

Как сообщают в одесской мэрии, одесситы и гости города смогут конфиденциально протестироваться с помощью мультитеста и через 15 минут получить результаты анализа, проконсультироваться по профилактике инфекций, лечения, социального сопровождения и прочее.

Сегодня, 10 августа, акция пройдет по адресу: Гуманитарный штаб Приморского района – школа №117, ул. Ришельевская, 18 со стороны ул. Жуковского.

Время: с 10:00 до 14:00.

12 августа тестирование будет проводиться по адресу: Адрес: Гуманитарный штаб Малиновского района, сквер Гамова, 3.

Время: с 10:00 до 14:00.

Ранее «Одесская жизнь» сняла видеорепортаж о том, как проходила подобная акция в июне этого года.