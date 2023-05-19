Новости Одессы и Одесской области

Одесситка за оправдание российских военных может получить серьезный срок

Одесситка за оправдание российских военных может получить серьезный срок

Жительнице г. Одесса объявили подозрение в оправдывании и поддержке российской агрессии против Украины. Свои взгляды женщина продвигала в соцсетях. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области

После начала полномасштабного вторжения одесситка активно призвала в соцсетях к поддержке окупантов, а также оправдывала их военные преступления. Пророссийски настроенная, она распространяла публикации, направленные на дискредитацию государственных органов власти и Силы обороны Украины.

коллаборант

Материалы агитаторша брала из рашистских сообществ и роспропагандистских интернет-ресурсов.

Ей объявили подозрение в оправдании, признании правомерным, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников, за что одесситке грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, недавно в Одесской области правоохранители разоблачили и задержали женщину, которая администрировала несколько прокремлевских Телеграмм-каналов.

Также мы недавно писали о женщине, которая активно распространяла пророссийский контент в запрещенной в Украине социальной сети Одноклассники.

Фото: Управление СБУ в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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