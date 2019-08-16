Одесситка Свитолина проиграла на теннисном турнире WTA

Элина Свитолина покинула престижный турнир в американском городе Цинциннати.

Теннисистка завершила выступления на турнире серии Премьер 5, проиграв американке Софии Кенин, сообщается на сайте WTA.

Поединок продолжался два сета. В первом счет был 6:3, во втором американка при счете 5:4 подавала на матч, но Свитолина смогла сделать брейк и перевести игру до тайбрейка. В тринадцатом гейме Кенин доказала свое преимущество — 7:3.

Две недели назад Кенин выбила Свитолину с турнира в Торонто.

Накануне турнир в Цинциннати покинула еще одна представительницы Украины – Даяна Ястремская.

Фото, видео: WTA