Одесситка Свитолина проиграла на теннисном турнире WTA

Элина Свитолина покинула престижный турнир в американском городе Цинциннати.
Теннисистка завершила выступления на турнире серии Премьер 5, проиграв американке Софии Кенин, сообщается на сайте WTA.
Поединок продолжался два сета. В первом счет был 6:3, во втором американка при счете 5:4 подавала на матч, но Свитолина смогла сделать брейк и перевести игру до тайбрейка. В тринадцатом гейме Кенин доказала свое преимущество — 7:3.
.@SofiaKenin completes the @CincyTennis quarterfinal lineup!
Defeats No.7 seed Elina Svitolina 6-3, 7-6(3). pic.twitter.com/3JnKLt2OmG
— WTA (@WTA) August 16, 2019
Две недели назад Кенин выбила Свитолину с турнира в Торонто.
Накануне турнир в Цинциннати покинула еще одна представительницы Украины – Даяна Ястремская.
Фото, видео: WTA
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