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Одесситка стала участницей уникального фотопроекта в Стамбуле (фото)

Одесситка стала участницей уникального фотопроекта в Стамбуле (фото)

Одесситка Николь Туарова стала участницей фотопроекта «100 лиц из 100 стран», который реализовал турецкий фотограф Мустафа Канкая.

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Мустафа Канкая работает в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Наблюдая каждый день за тысячами людей, представителями разных наций и культур, прибывающими в аэропорт со всего мира и проводящими в нем время в ожидании своего рейса, он подготовил серию портретов людей из разных стран с максимально разными, и в то же время выразительными лицами.

По словам фотографа, почти каждый день он ходит по аэропорту, стараясь найти «нужное» лицо. Человек, которого он решает сфотографировать, должен как-то выделяться среди остальных, например, необычной стрижкой или одеждой.

Николь Туарова – выпускница одесского художественного училища имени Грекова, ныне работает мастером тату. Она снялась для фотопроекта, когда отправилась в тур по Европе для любителей татуировок.

«Николь – тату-мастер из Одессы. Мы встретились, когда она направлялась в тур по Европе и ждала рейс в Бельгию», – прокомментировал сам фотограф.

одесситка-участница фотопроекта в Стамбуле

Ознакомиться с другими участниками уникального фотопроекта можно здесь.

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Фото: performansfoto.com

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