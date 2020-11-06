Одесситка продала квартиру и лишилась жизни

Жительницу Одессы убил в Киеве ее знакомый, позарившись на деньги от продажи квартиры.

Как сообщили в полиции Украины, на днях за городом в лесу нашли тело женщины со следами насильственной смерти. Экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение.

В полиции установили личность погибшей – ею оказалась 36-летняя одесситка. Ее родные рассказали, что две недели назад женщина продала квартиру в Одессе, доставшуюся ей в наследство, а после связь с ней пропала.

Выяснилось, что продать недвижимость женщину уговорил ее знакомый. После продажи он назначил ей встречу в Киеве, чтобы забрать деньги.

В Киев мужчина приехал на машине. После в компании общих друзей они вместе приехали за город, где убийца напал на потерпевшую и задушил, а тело спрятал в лесу. Желая замести следы преступления, он сжег авто.

Полицейские изъяли у преступника три автомобиля и мобильные телефоны, купленные за присвоенные деньги. Убийцу задержали.

Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Суд заключил подозреваемого под стражу. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

У убитой женщины остались двое малолетних детей.