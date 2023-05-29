Новости Одессы и Одесской области

Одесситка получила 11 лет тюрьмы за сбор денег для оккупантов (фото)

Одесситка получила 11 лет тюрьмы за сбор денег для оккупантов (фото)

Одесситку, которая организовала сбор средств и наладила канал финансирования боевиков «ДНР», отправили за решетку.

Жительница Одессы была задержана в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий, проводимых СБУ в Одесской области.

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По данным следствия, двое родственников осужденной одесситки в 2016 году вступили в ряды террористической группировки «днр Спарта» и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с вс рф и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины.

Когда женщина узнала о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, то она добровольно организовала для них сбор средств.

переписка

Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» размещала сообщения с призывами о денежной помощи оккупантам.

переписка

Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, которая принадлежала сожительнице воюющего родственника.

На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ей 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о жительнице Одесской области, которая восхваляла российскую армию и президента рф.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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