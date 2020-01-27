Одесситам запретят парковаться на улице Пушкинской

Парковку транспорта планируют строго запретить на участке от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской.

Об этом заявил в ходе аппаратного совещания в Одесском горсовете директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

По его словам, пробки на Пушкинской чаще всего возникают из-за парковки, особенно возле вокзала и ближайших кварталах.

При от идеи сделать выделенную полосу для общественного транспорта по Пушкинской отказались.

Планировалось, что для общественного транспорта выделят крайнюю правую полосу движения. Но поскольку на некоторых улицах общественный транспорт делает левый поворот, то выделять ему крайнюю правую нельзя. Ведь тогда автобусам и троллейбусам придется пересекать сразу две полосы.

Кроме того, на аппаратном совещании было принято решение выделить отдельную полосу для движения трамваев № 5 и 28 на участке Пантелеймоновской улицы между Старопортофранковской и Пушкинской. Это позволит трамваям не простаивать из-за постоянных пробок возле Привоза.

Фото: Мария Котова

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