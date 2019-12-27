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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам предложат купить проездной на самолет

Одесситам предложат купить проездной на самолет

Компания Austrian Airlines запланировала учредить на одесские авиарейсы специальные проездные. Для Одессы это станет новшеством.

Об этом сообщает издание Аvianews.

Документы на перелет хотят сделать двух видов.

Один из них City Pass позволит осуществлять перелеты между Веной и выбранным городом. Стоить такой будет от 449 евро.

Второй Europe Pass – между Веной и любым городом из списка, который предложит компания. Его цена стартует от 799 евро.

Проездной рассчитан на десять перелетов и будет действителен в течение года.

Недостаток проездного в том, что в случае форс-мажора сдать или обменять билет на другую дату будет невозможно.

Фото: vesti.dp.ua

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