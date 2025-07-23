Ключевые моменты:

Завтра, 24 июля, одесситы смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на гепатиты В и С, а также ВИЧ;

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитами, который отмечается 28 июля;

Тестирование проводится в более чем 30 медицинских учреждениях города – список адресов включает все районы Одессы.

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, это мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского центра здоровья ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами, который отмечается ежегодно 28 июля.

Гепатит – это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения. Вирусные гепатиты В и С приводят к 96% всех смертей, связанных с вирусными гепатитами. Поэтому важно соблюдать меры профилактики и периодически проходить обследование на гепатиты. Прежде всего, необходимо обращаться к семейному врачу, который может бесплатно провести быстрое тестирование

Всех желающих приглашают сделать тест на вирусные гепатиты В и С, обратившись 24 июля к своему семейному врачу или к медучреждениям города по таким адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

пер. Обсерваторный, 8, кабинет №4, с 9:00 до 15:00;

ул. Сегедская, 16, каб.инет №3, с 9:00 до 15:00;

ул. Добровольцев, 26, кабинет №8, с 9:00 до 15:00;

ул. Пастера, 56, кабинет №42, с 9:00 до 15:00;

ул. Базарная, 77, кабинет №1, с 9:00 до 15:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

Фонтанская дорога, 30/32, кабинет №8, с 8:00 до 19:00;

Фонтанская дорога, 110, кабинет №6, с 8:00 до 19:00;

ул. Семьи Глодан, 63/1, кабинет №12, с 8:00 до 19:00;

пер. Рислинга, 9, кабинет №2, с 8:00 до 19:00;

ул. Научная, 48/1, кабинет №8, с 8:00 до 19:00;

Люстдорфская дорога, 170, кабинет №5, с 8:00 до 19:00;

ул. Ефима Геллера, 43, кабинет №7, с 8:00 до 19:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 1-й этаж, процедурный кабинет №13, с 10:00 до 13:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

в кабинетах семейных врачей с 9:00 до 19:00:

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 58;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет №20, с 10:00 до 17:00;

ул. Житомирская, 2, 1-й этаж, кабинет №105, с 10:00 до 17:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

ул. Героев обороны Одессы, 52, кабинет №6, с 9:00 до 16:00;

ул. Атамана Чепиги, 54, кабинет №205, с 9:00 до 16:00;

ул. Торговая, 29/31, кабинет №424, с 9:00 до 16:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №2, кабинет врача-инфекциониста, с 9:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболтоного, 32а, 2-й этаж, кабинет №16, с 8:00 до 10:00;

ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинеты №1, 27, с 8:00 до 10:00.

Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом

Время проведения тестирования с 9:00 до 16:00 по адресу:

ул. Мечникова, 132/7;

ул. Атамана Головатого, 30;

ул. Виталия Нестеренко, 5а, городская клиническая больница №11, корпус10, кабинет «Доверие» №2;

ул. Левитана, 62, консультативно-диагностический центр №20, 7-й этаж, кабинет «Доверие» №707а;

просп. Князя Владимира Великого, 100, консультативно-диагностический центр №29, травмпункт, 1-й этаж, кабинет «Доверие» №10.

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