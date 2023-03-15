Одесситам предлагают стать на время коммунальщиками (видео)

Интересное развлечение придумали в одесской мэрии в честь дня работников коммунального хозяйства: в субботу, 18 марта 2023 года, всем одесситам и гостям города предлагают погрузиться в мир коммунальной жизни и посмотреть на профессии коммунальщиков изнутри.

«18 марта каждый желающий, в том числе дети с 10 лет, имеют возможность посмотреть на город глазами коммунальных работников. Это может быть мойка памятника, фонтана или остановки общественного транспорта, покраска детской или спортивной площадки, проверка регулярности движения городского общественного транспорта, работы на бювете, как это делает смотритель бюветного комплекса, раздавая артезианскую воду и многое другое. Мы это сделали! А вы?», – приглашают всех желающих в пресс-службе горсовета.

Тем, кто готов рискнуть, просят звонить по телефонам: 067-705-84-48 и 048 705-48-84.

День работников коммунального хозяйства в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. В этом году это 19 марта.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в честь предстоящего праздника одесские коммунальные предприятия города проведут бесплатные экскурсии.

Фото детского рисунка с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»