Погода в Одессе: 10 июня выходные начнутся с жары

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 10 июня 2023 года, выходные начнутся с жары — температура кое-где будет достигать +30 градусов С. Ночью уже прохладно не будет — после захода солнца будет все равно довольно жарко.
Прогноз погоды в Одессе 10 июня.
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-19°С, днем 23-29°С.
Температура морской воды 18–19°С.
Прогноз погоды в Одесской области.
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-18°С, днем 22-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.