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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам покажут ретро-кино, где снялась “последняя греческая богиня”

Одесситам покажут ретро-кино, где снялась “последняя греческая богиня”

5 марта в помещении филиала Греческого фонда культуры состоится творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения греческой актрисы Мелине Меркури, — «Наша Мелина».

Актриса и певица Мелина Меркури известна всему миру как «последняя греческая богиня», она же стала первой женщиной министром культуры Греции.

Организаторы мероприятия приглашают на презентацию биографической книги актрисы «Я родилась гречанкой», которая позволит больше узнать о жизни и творчестве греческой звезды 1960-х годов.

Также гостям предлагают посетить кинопоказ с ее участием — комедию «Никогда в воскресенье».

Фильм расскажет трогательную любовную историю молодой гречанки Илии и американского туриста Гомера, влюбленного в Древнюю Грецию.

Начало в 16.00.

Адрес: Красный переулок, 20.

Вход на вечер свободный.

Фото: m.media-amazon.com

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Анастасия Епурь
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