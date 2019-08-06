Одесситам покажут детскую сказку на языке жестов

Героями необычного спектакля станут дети с нарушениями слуха.

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Представление называется «Сказка про зайчика». Его поставили в Киевской кукольно-театральной студии «Белый клуб» Учебно-реабилитационного центра №6. Юные актеры приедут в Одессу в рамках их первого гастрольного тура.

Главная идея постановки в том, чтобы помочь адаптироваться в обществе детям с особыми потребностями. Так, участники спектакля будут петь с использованием языка жестов, а желающих научат новой форме общения.

Представление покажут на Думской площади в это воскресенье, 11 августа в 18.30. После зрители смогут поучаствовать в играх, конкурсах и получить подарки.

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Фото: vseodetyah.com