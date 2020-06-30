В Одессе разработают новую схему теплоснабжения города – зачем это нужно

Об этом сегодня, 30 июня, рассказала директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Договор рассчитан на 3 года и предусматривает анализ текущей ситуации в сфере теплоснабжения города, модернизацию КП и его корпоративной структуры и снижение потребление газа за счет использования альтернативных источников энергии.

Кроме того, планируется запустить долгосрочную инвестиционную программу для привлечения средств международных финансовых компаний, а также современную биллинговую систему. Последняя ожидается уже к началу отопительного сезона.

Директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова: «У наших партнеров (USAID, – ред.) есть опыт модернизации систем централизованного отопления в странах Восточной Европы, а также в своих регионах. Ничего эффективней и дешевле централизованного отопления во всем мире еще не придумали. Именно поэтому Одесса заинтересована в сохранении КП, выведении из банкротства и его модернизации. Конечная цель – это поставка потребителю качественной услуги по приемлемой цене».

Одна из главных задач – внедрение новой схемы теплоснабжения города. Предприятие уже провело тендер на её разработку. Победителем стало ГП «Киевоблбудинвест», которое выполнит работу за 17,5 млн грн. Деньги выделят из бюджета. В документе будут предпроектные предложения по модернизации не только самого КП, но и всей сферы теплоснабжения города.

«Схема даст ответ на вопросы: что, где и каким образом нужно модернизировать, чтобы с минимальными усилиями получить максимальный эффект, – говорит Анна Позднякова. – Последняя актуальная схема теплоснабжения города действовала с 1985 по 1995 годы. С тех пор Одесса без схемы. А без этого документа невозможно привлечь никакие инвестиции, гранты и получить государственную поддержку».

«ТГО» удалось договориться с НАК «Нафтогазом Украина» и реструктуризировать долг до 700 млн грн. К началу отопительного сезона планируется списать еще часть суммы. Между тем сами одесситы недоплатили КП порядка 600 млн грн.