Одесситам на поселке Котовского предлагают бесплатно проверить здоровье

Акция состоится в субботу, 10 августа с 8.00 до 15.00 по адресу проспект Добровольского, 159

Инициаторами выступило коммунальное предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи №28». Как сообщают в пресс-службе мэрии, прийти на обследование могут жители, которых обслуживают в Суворовском районе согласно прописке.

Для них устроят осмотры на наличие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований кожи, а также на предрасположенность к этим и другим болезням.

Можно, к примеру, получить консультацию семейного врача, эндокринолога, дерматолога с дерматоскопией, невропатолога. Помимо этого, провести лабораторное, электрокардиографическое, рентгенологическое обследования и ультразвуковую диагностику.

Подробней об условиях акции можно по телефонам: 758-08-50; 703-45-47.

Фото: superdeal.ua