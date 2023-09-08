Одесситам, чье жилье уничтожено войной, помогут материально

В Одессе создали комиссию, которая займется вопросом выплаты компенсаций жителям домов, уничтоженных в результате российских обстрелов.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания внеочередного исполкома Одесского городского совета.

В Одессе уже создана комиссия по поврежденному имуществу. А для решения вопросов по разрушенным домам создается новая, которой вскоре начнет свою работу.

В дальнейшем, когда комиссия заработает, одесситы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье.

Для Одессы это актуально, потому что в результате атак есть разрушенные жилые дома, в том числе и частные. Сейчас таких домов в Одессе пять, в них проживали около двадцати семей.

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