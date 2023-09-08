Новини Одеси та Одеської області

Одеситам, чиє житло знищено війною, допоможуть матеріально

Одеситам, чиє житло знищено війною, допоможуть матеріально

В Одесі створили комісію, яка опікуватиметься виплатою компенсацій мешканцям будинків, знищених внаслідок російських обстрілів.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання позачергового виконкому Одеської міської ради.

В Одесі вже створено комісію з пошкодженого майна. А для вирішення питань щодо зруйнованих будинків створюється нова, якою незабаром почне свою роботу.

Надалі, коли комісія запрацює, одесити матимуть змогу отримати компенсацію за зруйноване житло.

Для Одеси це актуально, бо внаслідок атак є зруйновані житлові будинки, зокрема й приватні. Наразі таких будинків в Одесі п’ять, у них проживало близько двадцяти сімей.

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