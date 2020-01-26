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Новости Одессы и Одесской области

Одессита избрали главой космического госагентства

Одессита избрали главой космического госагентства

Руководителем государственного космического агентства стал одесский предприниматель Владимир Усов.

Об этом стало известно из опубликованной на сайте Кабмина информации.

Усов победил в конкурсе, обойдя соперников с результатом в десять баллов.

Одесситы знают Владимира Усова как одного из учредителей цифрового издательства. Кроме того, он является разработчиком сервиса 3-D печати Kwambio, где в том числе выпускают костные импланты.

По мнению Владимира Усова, для развития космической сферы в Украине необходимо создать экосистему для развития космических стартапов. Он считает, что начать преобразования в отрасли нужно с превращения в акционерное общество завода “Южмаш” и КБ “Южное”.

По материалам: pushkinska.net

Фото: metronom.news

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