Одессита избрали главой космического госагентства

Об этом стало известно из опубликованной на сайте Кабмина информации.

Усов победил в конкурсе, обойдя соперников с результатом в десять баллов.

Одесситы знают Владимира Усова как одного из учредителей цифрового издательства. Кроме того, он является разработчиком сервиса 3-D печати Kwambio, где в том числе выпускают костные импланты.

По мнению Владимира Усова, для развития космической сферы в Украине необходимо создать экосистему для развития космических стартапов. Он считает, что начать преобразования в отрасли нужно с превращения в акционерное общество завода “Южмаш” и КБ “Южное”.

По материалам: pushkinska.net

Фото: metronom.news

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