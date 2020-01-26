Одессита избрали главой космического госагентства

Руководителем государственного космического агентства стал одесский предприниматель Владимир Усов.
Об этом стало известно из опубликованной на сайте Кабмина информации.
Усов победил в конкурсе, обойдя соперников с результатом в десять баллов.
Одесситы знают Владимира Усова как одного из учредителей цифрового издательства. Кроме того, он является разработчиком сервиса 3-D печати Kwambio, где в том числе выпускают костные импланты.
По мнению Владимира Усова, для развития космической сферы в Украине необходимо создать экосистему для развития космических стартапов. Он считает, что начать преобразования в отрасли нужно с превращения в акционерное общество завода “Южмаш” и КБ “Южное”.
По материалам: pushkinska.net
Фото: metronom.news
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