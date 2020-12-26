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Одессит зарезал сына: подробности пьяной поножовщины

Одессит зарезал сына: подробности пьяной поножовщины

Стали известны подробности убийства пожилым одесситом своего сына сегодня, 26 декабря.

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По информации областного управления Нацполиции, 64-летний мужчина во время семейной ссоры ударил своего 36-летнего сына ножом по руке. Пострадавший потерял много крови и умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Правоохранители выяснили, что сегодня днем отец пришел домой навеселе и начал приставать к жене. Сын встал на защиту матери и за это получил от отца несколько ударов ножом.

Убийцу задержали. Ему объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). За такое преступление предусмотрено от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Одесской жизни» стало известно, что в одной из квартир на улице Героев Обороны Одессы, что на поселке Котовского, отец зарезал своего сына. Первоначально в полиции сообщали, что отец и сын поссорились после совместного застолья.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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