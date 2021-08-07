Одессит вышел на карниз 11 этажа, чтобы помыть окно (видео)

Мужчина в Одессе решил помыть окно на 11 этаже. Никакой страховки для этого он не использовал. Рискуя жизнью, он встал на подоконник.

Очевидцы сняли смельчака на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях, где он сразу стал вирусным.

Пользователи сети активно комментируют опасную ситуацию:

“Безопасность на втором месте”

“Страховка – для слабаков”;

“Зато чистые окна”;

“Какой хозяйственный мужчина”.

Инцидент произошел в одной из новостроек на улице Каманина.

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