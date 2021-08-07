Одессит вышел на карниз 11 этажа, чтобы помыть окно (видео)

Мужчина в Одессе решил помыть окно на 11 этаже. Никакой страховки для этого он не использовал. Рискуя жизнью, он встал на подоконник.
Очевидцы сняли смельчака на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях, где он сразу стал вирусным.
Пользователи сети активно комментируют опасную ситуацию:
“Безопасность на втором месте”
“Страховка – для слабаков”;
“Зато чистые окна”;
“Какой хозяйственный мужчина”.
Инцидент произошел в одной из новостроек на улице Каманина.
Еще по теме: В Одессе рабочий сорвался со стены высотки и выжил