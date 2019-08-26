Одессит выкопал у себя под домом человеческие кости (фото)

Инцидент произошел на Тираспольском шоссе, 39.
Об этом сообщает Первый городской канал.
Источник телеканала в полиции рассказал, что местный житель нашел останки во время ремонта.
Раскапывая фундамент, он наткнулся на что-то твердое.
Присмотрелся – кости. Сообщил о находке в полицию. Оперативники собрали следственную группу.
Помимо костей, на месте обнаружили немецкую каску и нож. В итоге решили, что останки, найденные у дома, – времен Второй мировой войны. Но это не точно, возраст находки покажет экспертиза.
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Фото: 1tv.od.ua
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