Одессит выкопал у себя под домом человеческие кости (фото)

Инцидент произошел на Тираспольском шоссе, 39.

Об этом сообщает Первый городской канал.

Источник телеканала в полиции рассказал, что местный житель нашел останки во время ремонта.

Раскапывая фундамент, он наткнулся на что-то твердое.

Присмотрелся – кости. Сообщил о находке в полицию. Оперативники собрали следственную группу.

Помимо костей, на месте обнаружили немецкую каску и нож. В итоге решили, что останки, найденные у дома, – времен Второй мировой войны. Но это не точно, возраст находки покажет экспертиза.

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Фото: 1tv.od.ua