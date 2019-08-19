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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе оперативники спасли мужчину, едва не погибшего от потери крови

В Одессе оперативники спасли мужчину, едва не погибшего от потери крови

Инцидент произошел на Думской площади у мэрии.

Там прохожий увидел, что мужчине стало плохо. Тот лежал на тротуаре и корчился от боли. Вокруг него ручейками растекалась кровь.

Тогда очевидец, заметив поблизости патрульных, обратился к ним за помощью.

Полицейские отреагировали молниеносно. Быстро осмотрели мужчину и, обнаружив рану на ноге, наложили резиновый жгут, который нашелся в их аптечке. В итоге кровотечение удалось остановить.

Едва ли не теряя сознание, потерпевший сумел объяснить, что это давняя травма, которая дала о себе знать.

Мужчина успел потерять много крови, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы вовремя не подоспели полицейские.

К счастью, все обошлось. Вызвали скорую. Пострадавшего передали в руки медикам. Те поблагодарили за первую помощь правоохранителей и увезли пациента в больницу.

Фото: ГУНП в Одесской области

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