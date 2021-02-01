Одессит вонзил нож в спину супруги и добил палкой

Как рассказали в пресс-службе управления полиции в Одесской области, из-за возникшего в ходе совместной пьянки «недоразумения» 52-летний мужчина ударил женщину ножом в спину и вдобавок побил деревянной палкой. От полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Желая отвести от себя подозрение, муж вызвал полицию и скорую и рассказал, что жена погибла оттого что «упала». Между тем, характер травм, обнаруженных на теле покойной, заставил правоохранителей усомниться в правдивости слов супруга. А когда полицейские нашли в квартире окровавленный нож, мужчина сознался в содеянном.

Одесситу сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.